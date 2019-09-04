Четырехлетнего мальчика убило током в Омске

В Омске четырехлетний мальчик получил смертельный удар током во время игры на кухне. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СК.

Трагедия произошла во вторник, 3 сентября, в одном из частных домов в Ленинском округе. По версии следствия, мальчик играл под кухонным столом, где были расположены электрические провода под напряжением. Мама в этом время готовила еду, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

По предварительным данным, причиной гибели ребенка является поражение электрическим током.

Возбуждено уголовное дело по ст. «Причинение смерти по неосторожности». Виновному может грозить до двух лет лишения свободы.

В начале августа в Башкирии организовали проверку по факту гибели полуторагодовалого ребенка. Малыш погиб в результате падения на него столешницы.