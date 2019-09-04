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В Совфеде ответили на слова МИД Болгарии о роли СССР во Второй мировой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на заявления болгарского МИДа, призвавшего отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы.

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Комментарий ведомства относился к выставке «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма», которая откроется в Российском культурном центре в Софии 9 сентября.

«Я надеюсь, что президент (Болгарии. — Ред.) скажет, что это (подобные комментарии. — Ред.) недопустимо. А обвинять Россию в том, что она принесла, как они говорят, «оккупационный режим», — это аморально», — цитирует сенатора RT 4 сентября.

Накануне в болгарском МИДе заявили, что власти СССР подвергли народы Центральной и Восточной Европы полувековым репрессиям и деформированному экономическому развитию.

Ведомство заверило, что не имеет отношения к мероприятию, посредством которого Москва якобы пытается вмешаться во внутриполитические дела Болгарии, пишет «Газета.ру».

В российском посольстве таким комментарием остались «обескуражены» и напомнили, что выставка еще даже не открылась. Дипломаты заверили: экспозиция организовывается в просветительских целях и призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых ранее были засекречены.

Документы свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы и никак не связаны с сегодняшним болгарским политическим дискурсом.

В связи с годовщиной начала Второй мировой войны многие мировые лидеры высказались о событии, однако некоторые пытались представить роль СССР в негативном свете. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил действия СССР в Польше с агрессией Третьего рейха. В ответ российские дипломаты напомнили ему, как Лондон саботировал предложения СССР создать антигитлеровский альянс, в том числе для защиты Польши.

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