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Один человек погиб в ДТП с автобусом в Волгоградской области

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Легковой автомобиль врезался в междугородний автобус в Волгоградской области. Один человек погиб, шесть пассажиров получили травмы.

Авария произошла на федеральной трассе Москва–Волгоград на территории Новоаннинского района. По данным ГИБДД, автомобиль Renault Sandero лоб в лоб столкнулся с автобусом, который следовал из Москвы в Элисту. По предварительным данным, легковая машина выехала на встречную полосу.

Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте. Из 17 пассажиров, находившихся в автобусе, шестеро пострадали, двое из них госпитализированы. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Карелии пять учителей пострадали при опрокидывании школьного автобуса.

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