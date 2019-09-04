Иномарка протаранила остановку в Пскове

Легковой автомобиль Chevrolet въехал в остановку общественного транспорта в Пскове. Как пишет ТАСС, инцидент произошел утром 4 сентября.

«Легковой автомобиль въехал в остановку на ул. Леона Поземского у дома 115. Имеется информация о четырех пострадавших», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

За рулем Chevrolet был мужчина 1952 года рождения, он погиб. Пострадали четыре женщины, стоявшие на остановке, они госпитализированы. Одна потерпевшая находится в тяжелом состоянии, остальные — в удовлетворительном, пишет «Газета.ру».

По некоторым данным, в момент происшествия на остановке находилось около 10 человек, большинство из них успели вовремя среагировать и отойти в сторону.

Как заявили в ГИБДД, водитель иномарки потерял сознание за рулем. Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МВД, в машине находился сын погибшего, молодой человек 1999 года рождения, он не пострадал.

Накануне легковушка сбила школьницу в Казани. 12-летняя девочка пыталась перебежать дорогу. Известно, что водитель превысил скоростной режим.