Подросток погиб при случайном выстреле из ружья на Ставрополье

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 14-летнего подростка. Он нашел пневматическое ружье и случайно выстрелил в себя.

Трагедия произошла в поселке Пятигорский. По данным следствия, несовершеннолетний нашел дома пневматическое ружье. При осмотре оружия он случайно произвел выстрел и попал себе в голову. Об этом пишет NewsTracker.

Подросток был госпитализирован, но спасти его жизнь врачи не смогли. По факту смерти несовершеннолетнего следственный комитет проводит проверку. Следователи изъяли ружье.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в шестилетнюю девочку из винтовки из-за шума во дворе. Ребенку оказана медицинская помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело.