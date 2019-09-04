Легковой автомобиль протаранил остановку с людьми в Пскове

Автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в Пскове. Один человек погиб, четверо пострадали.

По данным ГИБДД водитель автомобиля Chevrolet ехал вместе с сыном в Псков на работу из села Писковичи по улице Леона Поземского. Предварительно установлено, что мужчине стало плохо за рулем. Он потерял сознание из-за сердечного приступа, в результате машина съехала с проезжей части и врезалась в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает ИА FlashNord.

После происшествия водитель скончался. Травмы получили четыре человека, которые находились на остановке, им оказывается медицинская помощь. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка.