Легковой автомобиль протаранил остановку с людьми в Пскове
Автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в Пскове. Один человек погиб, четверо пострадали.
По данным ГИБДД водитель автомобиля Chevrolet ехал вместе с сыном в Псков на работу из села Писковичи по улице Леона Поземского. Предварительно установлено, что мужчине стало плохо за рулем. Он потерял сознание из-за сердечного приступа, в результате машина съехала с проезжей части и врезалась в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает ИА FlashNord.
После происшествия водитель скончался. Травмы получили четыре человека, которые находились на остановке, им оказывается медицинская помощь. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
По факту ДТП проводится проверка.