Прямой эфир

Легковой автомобиль протаранил остановку с людьми в Пскове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в Пскове. Один человек погиб, четверо пострадали.

По данным ГИБДД водитель автомобиля Chevrolet ехал вместе с сыном в Псков на работу из села Писковичи по улице Леона Поземского. Предварительно установлено, что мужчине стало плохо за рулем. Он потерял сознание из-за сердечного приступа, в результате машина съехала с проезжей части и врезалась в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает ИА FlashNord.

После происшествия водитель скончался. Травмы получили четыре человека, которые находились на остановке, им оказывается медицинская помощь. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пять человек пострадали в массовом ДТП в Сыктывкаре
Мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком в Иркутске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019