Орешкин поддержал продление трассы Москва–Владимир до Екатеринбурга

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин назвал целесообразным продление в перспективе трассы Москва–Владимир до Екатеринбурга. Об этом он сообщил Business FM.

По словам министра, эти цели надо ставить не позднее 2030 года. Первым обязательным этапом реализации комплексного проекта должна стать дорога от Москвы до Владимира, отметил он в среду, 4 сентября.

«А дальше это вопрос наличия финансовых ресурсов, как по годам распланировать эту работу», — пояснил он.

Большая трасса, по словам министра, «должна быть платной, до Екатеринбурга, куда должно уйти большегрузное движение, потому что эффект здесь будет и с точки зрения безопасности по всей дорожной сети, и ускорения сроков доставки грузов».

Ранее в среду Орешкин заявил на полях Восточного экономического форума об ответственности банков за уровень закредитованности граждан страны.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.