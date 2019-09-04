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Орешкин поддержал продление трассы Москва–Владимир до Екатеринбурга

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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин назвал целесообразным продление в перспективе трассы Москва–Владимир до Екатеринбурга. Об этом он сообщил Business FM.

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По словам министра, эти цели надо ставить не позднее 2030 года. Первым обязательным этапом реализации комплексного проекта должна стать дорога от Москвы до Владимира, отметил он в среду, 4 сентября.

«А дальше это вопрос наличия финансовых ресурсов, как по годам распланировать эту работу», — пояснил он.

Большая трасса, по словам министра, «должна быть платной, до Екатеринбурга, куда должно уйти большегрузное движение, потому что эффект здесь будет и с точки зрения безопасности по всей дорожной сети, и ускорения сроков доставки грузов».

Ранее в среду Орешкин заявил на полях Восточного экономического форума об ответственности банков за уровень закредитованности граждан страны.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

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