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Российский теннисист Медведев вышел в полуфинал US Open

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Фото: Global Look Press/Juergen Hasenkopf
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Российский теннисист Даниил Медведев победил швейцарского соперника Стэна Вавринку в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису US Open. Об этом 4 сентября сообщает «РБК».

Медведев выиграл со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3: 6, 6:1, поединок продлился 2 часа 34 минуты. Во время игры Медведев допустил 12 двойных ошибок против четырех ошибок Вавринки и 36 невынужденных против 38 у соперника. Медведев 11 раз подал навылет, Вавринка — 10. На счету россиянина оказалось четыре брейк-пойнта из восьми, а у швейцарца — два.

За выход в финал Медведеву придется соревноваться с победителем другого четвертьфинала — во время него встретятся Григор Дмитров из Болгарии и представитель Швейцарии Роджер Федерер.

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