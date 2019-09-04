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На ВЭФ назвали сроки запуска беспилотных грузоперевозок между Москвой и Петербургом

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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«Национальные телематические системы» (НТС) могут в 2021–2022 годах запустить беспилотные промышленные грузоперевозки на трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в среду, 4 сентября, сообщил гендиректор компании Алексей Нащекин.

«В ближайшее время выйдем на М-11 (трасса Москва–Санкт-Петербург. — Ред.) на пилот и года через два-три, при соответствующей нормативной базе, планируем [запустить] на Москва–Питер беспилотные перевозки», — цитирует его ТАСС.

По словам Нащекина, НТС к этому сроку намерена выйти на промышленные перевозки грузовым транспортом. Планируется, что беспилотные грузовики будут ездить по выделенным полосам.

Подразумевается, что в промышленных бесплотных перевозках будут участвовать и российские^ и зарубежные грузовики, отметил он.

В июне НТС презентовали на Петербургском международном экономическом форуме полностью беспилотный грузовой автомобиль и «умную дорогу», созданные российскими разработчиками. Обе новинки в течение двух лет тестировали на полигоне в Казани.

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