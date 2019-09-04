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Путин и Моди прибыли на судостроительный завод «Звезда»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди днем в среду, 4 сентября, прибыли на судостроительный комплекс «Звезда» в городе Большой Камень в Приморье.

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Ранее в среду российский лидер встретил главу индийского правительства на причале острова Русский, лидеры тепло поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями. От причала на завод «Звезда» лидеры направились на катере «Ураган», отмечает ТАСС.

Моди присутствует на мероприятиях ВЭФа в качестве почетного гостя. В ходе двусторонней встречи лидеров будет обсуждаться торговля между странами, инвестиции и сотрудничество в областях обороны, энергетики, инфраструктуры, отметила «Газета.ру» со ссылкой на индийскую прессу.

Возможно, Путин и Моди обсудят вопрос о создании зоны свободной торговли между Индией и странами Евразийского экономического союза, куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

Традиционно центральным событием ВЭФа станет пленарная сессия, в которой примут участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

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