Учебный центр ВВО в Хабаровском крае устроит День открытых дверей

В учебном центре Восточного военного округа у села Таежное в Хабаровском крае организуют День открытых дверей. Всем пришедшим покажут «Танковый вальс» и «летающие» танки.

Центр подготовки младших специалистов танковых войск подготовил праздник к Дню танкиста. Основные мероприятия запланированы на 7 сентября. Как сообщает ИА AmurMedia, военнослужащие будут демонстрировать навыки вождения и боевой стрельбы. Так, они выполнят танковую стрельбу в «полете» с трамплина.

Помимо этого мастерство владения карабином покажут военнослужащие роты почетного караула. Группа антитеррора продемонстрирует процесс освобождения танка, захваченного условными террористами.