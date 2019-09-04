Иран назвал условия соблюдения ядерной сделки

Возврат к соблюдению ядерной сделки (СВПД) Ираном зависит от предоставления Ирану кредитной линии на $15 млрд. Об этом заявил заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи.

По его словам, возврат к полной реализации СВПД зависит от получения этой суммы до конца года. «В противном случае процесс сокращения обязательств будет продолжен», — цитирует в среду, 4 сентября, дипломата агентство IRNA.

Тегеран указал Парижу, с которым ведет переговоры, что Европа должна либо покупать у Ирана нефть, либо предоставить эквивалент в виде кредитной линии на вышеуказанную сумму. Этот кредит обеспечит иранская нефть. Подобный вариант дипломат назвал предоплатой за нефть.

Также Иран не будет вести повторные переговоры по пересмотру ядерного соглашения, в то время как реализация СВПД 2015 года может быть предметом дискуссий, добавил он.

31 августа дипломаты стран Евросоюза поддержали предложение президента Франции Эммануэля Макрона либо смягчить санкции в отношении Ирана, либо обеспечить механизм компенсации в обмен на полное соблюдение Тегераном ядерной сделки.

Летом 2015 года между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией был подписан СВПД по ядерной программе Тегерана. Согласно ему, Иран отказывался от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций.

В мае 2018 года США объявили о планах выйти из СВПД, обвинив Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия. После этого Вашингтон неоднократно вводил в действие старые санкции и объявлял о новых мерах против исламской республики. Иранские власти категорически отвергали обвинения, указывая на их беспочвенность и на то, что все разработки находятся под контролем МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии).