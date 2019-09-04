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Григорий Лепс перенес две операции

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Заслуженный артист России Григорий Лепс сообщил, что за последние четыре месяца перенес уже две операции на голосовых связках.

По словам певца, вмешательства прошли под общим наркозом 7 мая и 8 июля и были необходимы. Однако несмотря на долгий период восстановления, который необходим после таких операций, Лепс начал петь уже через несколько недель.

«Голос слушается, но это не тот уровень, который я хотел бы. Все равно придется подождать. Не исключаю, что нужно будет еще раз ложиться под нож хирурга», — рассказал 57-летний певец «Росконгрессу».

После полного восстановления Лепс планирует спеть с Полиной Гагариной и Аллой Пугачевой.

В мае сообщалось, что у Олега Газманова обнаружили опухоль на голосовых связках. Певец перенес операцию.

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