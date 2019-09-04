Григорий Лепс перенес две операции
Заслуженный артист России Григорий Лепс сообщил, что за последние четыре месяца перенес уже две операции на голосовых связках.
По словам певца, вмешательства прошли под общим наркозом 7 мая и 8 июля и были необходимы. Однако несмотря на долгий период восстановления, который необходим после таких операций, Лепс начал петь уже через несколько недель.
«Голос слушается, но это не тот уровень, который я хотел бы. Все равно придется подождать. Не исключаю, что нужно будет еще раз ложиться под нож хирурга», — рассказал 57-летний певец «Росконгрессу».
После полного восстановления Лепс планирует спеть с Полиной Гагариной и Аллой Пугачевой.
В мае сообщалось, что у Олега Газманова обнаружили опухоль на голосовых связках. Певец перенес операцию.