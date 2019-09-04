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Трехсотлетние кости «ведьмы» разыскивают в Шотландии

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Фото: Global Look Press/Schaeffer
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Останки женщины, обвиненной в начале XVIII века в колдовстве, разыскивают в Шотландии. Об этом рассказала газета The Washington Post.

В 1704 году Лилиас Ади арестовали по жалобе пьяной соседки, утверждавшей, что она вызвала сатану.

Под пытками женщина созналась в том, что является ведьмой и встречала дьявола. Ей грозило сожжение, однако она не дождалась приговора и умерла в тюрьме. Ее похоронили под тяжелой каменной плитой.

Отмечается, что среди тысяч «ведьм», казненных в Шотландии, только у Ади была могила, остальные были сожжены.

Власти графства Файф решили превратить могилу Ади в мемориал, но оказалось, что кости женщины проданы коллекционерам в разных странах мира, а череп потерян с 1938 года, когда его демонстрировали на выставке в Глазго.

Сейчас власти графства решили превратить могилу Ади в мемориал безвинно погибшим из-за обвинений в колдовстве женщинам и просят нынешних владельцев костей вернуть их.

14 июня сообщалось, что в Великобритании продается здание, которое в Средние века было тюрьмой для обвиненных в колдовстве.

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