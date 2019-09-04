Партия Бориса Джонсона лишилась большинства в парламенте
Глава правительства Британии Борис Джонсон лишился большинства в парламенте.
Депутат Филлип Ли покинул Консервативную партию. Прямо во время заседания в палате общин Ли пересел в ряды либералов.
Теперь правительство Великобритании будет кабинетом меньшинства.
Целый ряд депутатов не поддерживает политику «жёсткого» Brexit. По плану Джонсона, страна должна покинуть Евросоюз 31 октября.
Глава правительства Британии Борис Джонсон лишился большинства в парламенте.
Депутат Филлип Ли покинул Консервативную партию. Прямо во время заседания в палате общин Ли пересел в ряды либералов.
Теперь правительство Великобритании будет кабинетом меньшинства.
Целый ряд депутатов не поддерживает политику «жёсткого» Brexit. По плану Джонсона, страна должна покинуть Евросоюз 31 октября.