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Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи

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Доплаты работникам первичной медпомощи предложил ввести президент РФ Владимир Путин. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил сайт Кремля.

При этом к концу октября правительство должно сформировать предложения по ежемесячным дополнительным выплатам, сообщает «Газета.ру».

К тому же сроку кабмину предстоит выступить с предложением о введении дополнительного повышающего коэффициента к единовременным компенсационным выплатам медработникам, переехавшим в село.

Также правительство до 1 октября должно предложить, как законодательно закрепить в медицинской отрасли понятия «молодой специалист» и «врач-наставник».

20 августа сообщалось, что Путин счел справедливыми жалобы россиян на первичное звено здравоохранения. По его словам, необходимо найти эффективные способы решения проблем, имеющихся в этой сфере. В свою очередь, глава Минздрава РФ Вероника Скворцова рассказала, что нехватка врачей в системе первичной медико-санитарной помощи в России составляет 25 тыс. специалистов. В сегменте среднего медицинского персонала не хватает 130 тыс. человек.

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