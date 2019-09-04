Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований

Бывший президент Украины в очередной раз не пришел на допрос в Госбюро расследований. Петр Порошенко должен был пройти проверку на детекторе лжи. Причину неявки объяснил адвокат Игорь Головань. По его словам, у Порошенко были дела в парламенте.