Девочка из России умерла в турецком отеле

Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне турецкого отеля во вторник, 3 сентября. Эту информацию подтвердили в российском посольстве в Анкаре.

Несчастный случай произошел в курортной зоне Окурджалар. Со слов родственников, ЧП произошло, когда девочка каталась с горки. Ребенка доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Российские дипломаты направили властям Турции запрос с требованием тщательного расследования. Это не первая трагедия с российскими отдыхающими в Турции за этот год.