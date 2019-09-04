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Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу

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Фото: Global Look Press/Alex Edelman/CNP/AdMedia
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Посольство России в США оформило визы сенатору от Республиканской партии Майку Ли и сопровождающим его лицам. Об этом сообщило в среду, 4 сентября, «РИА Новости».

В РФ Ли должен отправиться в составе двухпартийной делегации конгресса вместе с сенатором-республиканцем Роном Джонсоном и демократом Крисом Мерфи.

26 августа сенатор США от Республиканской партии Рон Джонсон заявил, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию. Посетить страну он планировал с целью провести консультации с рядом российских должностных лиц, американских предпринимателей и организаций гражданского общества.

На следующий день слова сенатора опровергли в посольстве РФ в Вашингтоне. Там пояснили, что Джонсон не обращался к ним за визой и не информировал о планах посетить Россию.

27 августа Майк Ли заявил, что, в отличие от своих коллег, не имеет проблем с получением российской визы и по-прежнему намерен посетить Россию.

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