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Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом

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Фото: facebook.com/Саша Ком'яхов
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Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши. Соответствующее фото опубликовал в Facebook пользователь Александр Комяхов.

Польский поезд с картой страны до 1939 года курсирует по маршруту Жешув–Пшемысль. Кроме украинских городов в составе Польши отмечена литовская столица Вильнюс.

Также на составах изображены маршал Юзеф Пилсудский и солдаты польской армии.

«Надо УЗ («Укрзализныця» — железные дороги Украины. — Ред.) сделать такое с (польскими городами. — Ред.) Жешувом, Перемышлем и Люблином», — предложил один из комментаторов.

«А Бреслау (Вроцлав, вошедший в состав Польши после 1945 года. — Ред.) скромно прикрыт элементами дизайна», — добавил еще один пользователь.

Были и те, кто сочли такую карту справедливой и призвали соотечественников признать, что Ровно и Львов принадлежали Польше.

«На каждом доме в старом городе во Львове можно увидеть, что это польский город! На каждом!» — написали пользователи.

В период с 1918 по 1939 год в состав Польской Республики входили Западная Украина, часть Белоруссии и Литвы.

фэйсбук

В июле Украина обвинила Венгрию в сепаратизме из-за карты с Закарпатьем.

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