Жительница Ирландии приняла симптомы смертельной болезни дочери за аллергию

Жительница Дублина Сара Смит приняла симптомы опухоли мозга у пятилетней дочери за обычную пищевую аллергию, пишет Irish Mirror.

По словам женщины, она стала замечать, что дочь Люси стала меньше играть ос сверстниками и выглядит вяло и отрешенно. Особого значения она этому не придала, однако потом девочку несколько раз беспричинно стошнило. В итоге мать решила, что у ребенка аллергия на какой-либо из продуктов.

Тем не менее девочку отвезли к врачу, который пришел к выводу, что состояние Люси обусловлено жаркой погодой. Через какое-то время состояние ребенка ухудшилось, девочка начала терять сознание.

Люси госпитализировали и провели полное обследование, МРТ выявило опухоль мозга, а врачи сказали, что ребенок не проживет более девяти месяцев.

Девочке сделали операцию. От лучевой терапии семья отказалась, и сейчас Люси находится дома.

В августе сообщалось, что британец, игнорировавший два месяца кашель, скончался через 16 дней после того, как узнал его причину.