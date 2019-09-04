Пентагон разрешил использование $3,6 млрд на строительство стены с Мексикой

Глава Пентагона Марк Эспер разрешил использовать $3,6 млрд для строительства стены с Мексикой. Об этом сообщает CNN со ссылкой на письмо главы минобороны комитету сената США по делам вооруженных сил.

«Я принял решение, что 11 проектов военного строительства вдоль международной границы с Мексикой <...> необходимы для поддержки использования военных сил в соответствии с целями национальной безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ради финансирования будет приостановлено строительство 127 военных объектов на территории США и за рубежом.

Одним из ключевых пунктов предвыборной программы Дональда Трампа было строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией и распространением наркотиков.

В середине февраля американский лидер ввел режим ЧП, чтобы получить около $6,4 млрд на реализацию задуманного. При этом оппоненты президента согласились выделить на стену лишь $1,4 млрд.