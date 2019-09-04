В США лошадь в салоне самолета смутила пассажиров
Одним из пассажиров рейса Чикаго-Омаха авиакомпании American Airlines стала лошадь. Видео с летящим в самолете животным опубликовал в Twitter Эван Новак.
На кадрах видно, как между кресел в проходе салона торчит голова небольшой лошади. При этом животное абсолютно спокойно.
Для необычного пассажира выделили отдельное место с краю, так как лошадь оказалась слишком велика для кресла в середине. Публикация ролика вызвала широкое обсуждение в сети. Некоторые возмутились такой транспортировке животного.
«Я в смятении. Оно выглядит больным», — отметила одна подписчица.
«Если это правда, то это самая странная история, что я видел», — добавил еще один комментатор.
“At this time we would like to begin boarding with any active duty military, families traveling with children under the age of 3, and horses...” @AmericanAir @LilNasX @barstoolsports @BarstoolILLSt @realslimshanny @UNITEDA1RLINES @billyraycyrus @SouthwestAir @TSA @Kat103Omaha pic.twitter.com/qVRLCH4IFc— Evan Nowak (@ecnowak) August 30, 2019
Некоторые пользователи отметили, что не хотели бы лететь с таким соседом, однако согласно правилам American Airlines, пассажиры с ограниченными возможностями здоровья могут брать с собой в салон небольших обученных лошадей.
5 августа сообщалось, что летучая мышь вызвала панику на борту самолета в США.