В США лошадь в салоне самолета смутила пассажиров

Одним из пассажиров рейса Чикаго-Омаха авиакомпании American Airlines стала лошадь. Видео с летящим в самолете животным опубликовал в Twitter Эван Новак.

На кадрах видно, как между кресел в проходе салона торчит голова небольшой лошади. При этом животное абсолютно спокойно.

Для необычного пассажира выделили отдельное место с краю, так как лошадь оказалась слишком велика для кресла в середине. Публикация ролика вызвала широкое обсуждение в сети. Некоторые возмутились такой транспортировке животного.

«Я в смятении. Оно выглядит больным», — отметила одна подписчица.

«Если это правда, то это самая странная история, что я видел», — добавил еще один комментатор.

Некоторые пользователи отметили, что не хотели бы лететь с таким соседом, однако согласно правилам American Airlines, пассажиры с ограниченными возможностями здоровья могут брать с собой в салон небольших обученных лошадей.

5 августа сообщалось, что летучая мышь вызвала панику на борту самолета в США.