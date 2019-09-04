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В США лошадь в салоне самолета смутила пассажиров

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Одним из пассажиров рейса Чикаго-Омаха авиакомпании American Airlines стала лошадь. Видео с летящим в самолете животным опубликовал в Twitter Эван Новак.

На кадрах видно, как между кресел в проходе салона торчит голова небольшой лошади. При этом животное абсолютно спокойно.

Для необычного пассажира выделили отдельное место с краю, так как лошадь оказалась слишком велика для кресла в середине. Публикация ролика вызвала широкое обсуждение в сети. Некоторые возмутились такой транспортировке животного.

«Я в смятении. Оно выглядит больным», — отметила одна подписчица.

«Если это правда, то это самая странная история, что я видел», — добавил еще один комментатор.

Некоторые пользователи отметили, что не хотели бы лететь с таким соседом, однако согласно правилам American Airlines, пассажиры с ограниченными возможностями здоровья могут брать с собой в салон небольших обученных лошадей.

5 августа сообщалось, что летучая мышь вызвала панику на борту самолета в США.

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