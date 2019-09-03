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Пилоты разбившегося в Ставрополье Су-25 могут быть живы

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Пилоты штурмовика Су-25УБ, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, пока не найдены, но не исключается, что они могут быть живы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, на борту находились опытный пилот, имеющий опыт работы в Сирии, а также начальник по безопасности полетов. Их судьба пока неизвестна.

«Их ищут, неизвестно, где они. И неизвестно, погибли они или живы. Самолет ушел на 3 м в землю, его откапывают. Поиски пропавших велись с вертолета», — отметил источник.

СУ-25УБ разбился 3 сентября, примерно в 38 км от аэродрома Буденновск, возле села Чернолесское. Воздушное судно рухнуло в безлюдном месте и взорвалось после удара о землю. В Минобороны отметили, что штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта.

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