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Почти половина населения Приморского края получит вакцину от гриппа

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В Приморье началась сезонная прививочная кампания против гриппа. В этом году бесплатную вакцину «Совигрипп» получат более 800 тыс. взрослых и детей — это 45% населения края, что на 5% больше, чем в прошлом году

Вакцину можно будет получить только в поликлинике по месту жительства. Все льготные категории имеют право на бесплатную прививку, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В 2018 году благодаря активной вакцинации населения Приморский край избежал массовых карантинных мероприятий.

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