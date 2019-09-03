Почти половина населения Приморского края получит вакцину от гриппа

В Приморье началась сезонная прививочная кампания против гриппа. В этом году бесплатную вакцину «Совигрипп» получат более 800 тыс. взрослых и детей — это 45% населения края, что на 5% больше, чем в прошлом году

Вакцину можно будет получить только в поликлинике по месту жительства. Все льготные категории имеют право на бесплатную прививку, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В 2018 году благодаря активной вакцинации населения Приморский край избежал массовых карантинных мероприятий.