Глава РФС анонсировал реформу судейства

Российский футбольный союз (РФС) работает над реформой судейства матчей внутренних соревнований. Это связано с рядом ошибок, повлиявших на результаты игр в начале сезона 2019/20, сказал глава РФС Александр Дюков.

Пока главная задача реформы — понять уровень судейства и исключить большинство ошибок. В долгосрочной перспективе планируется целый комплекс мероприятий. Рассказать о них подробнее Дюков пообещал на заседании исполкома, передает ТАСС.

Комментируя заявления некоторых клубов о недоверии главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову, Дюков отметил, что функционеру необходимо «дать шанс».

«Я согласен, что есть его вина в том качестве судейства, которое мы видим, с другой стороны, были объективные причины, на которые он не мог повлиять», — отметил глава РФС. Он подчеркнул, что намерен делать окончательные выводы в декабре, но в случае какого-либо форс-мажора решение придется принимать раньше.

Дюков подчеркнул, что ошибки на матчах совершил не сам Егоров, а судьи. Однако их назначал он, и за предсезонную подготовку тоже отвечал он.