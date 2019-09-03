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Глава РФС анонсировал реформу судейства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российский футбольный союз (РФС) работает над реформой судейства матчей внутренних соревнований. Это связано с рядом ошибок, повлиявших на результаты игр в начале сезона 2019/20, сказал глава РФС Александр Дюков.

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Пока главная задача реформы — понять уровень судейства и исключить большинство ошибок. В долгосрочной перспективе планируется целый комплекс мероприятий. Рассказать о них подробнее Дюков пообещал на заседании исполкома, передает ТАСС.

Комментируя заявления некоторых клубов о недоверии главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову, Дюков отметил, что функционеру необходимо «дать шанс».

«Я согласен, что есть его вина в том качестве судейства, которое мы видим, с другой стороны, были объективные причины, на которые он не мог повлиять», — отметил глава РФС. Он подчеркнул, что намерен делать окончательные выводы в декабре, но в случае какого-либо форс-мажора решение придется принимать раньше.

Дюков подчеркнул, что ошибки на матчах совершил не сам Егоров, а судьи. Однако их назначал он, и за предсезонную подготовку тоже отвечал он.

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