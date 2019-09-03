Прямой эфир

Гражданку Китая оштрафовали за ввоз 15 кг огурцов в Благовещенск

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инспектор управления Россельхознадзора по Амурской области в пункте пропуска «Благовещенск» на пассажирском направлении в ручной клади гражданки Китая выявил подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска — около 15 кг свежих огурцов неизвестного происхождения. Женщина не смогла предоставить сопроводительные документы.

В отношении иностранки составлен протокол об административном правонарушении, вынесено постановление о наложении штрафа, проведена профилактическая работа, передает asn24.ru.

На российско-китайской границе в Благовещенске регулярно задерживают нарушителей, которые пытаются ввезти в Россию специи, орехи и крупы, а также семена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 700 тыс. рублей штрафов заплатили новосибирцы таможне с начала года
Российские туристы случайно заплыли из Турции в Грецию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019