В ГСС прокомментировали информацию об отказе от укороченного SSJ

Решение о выпуске укороченной версии Sukhoi Superjet будет приниматься после дополнительных маркетинговых исследований. В целом эта тема остается в пуле проводимых работ, но не на первом месте, заявили в пресс-службе «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС).

«Определяющим фактором будет наличие твердых контрактов на укороченную версию модернизированного самолета», — сообщили в ГСС «РИА Новости».

Ранее 3 сентября Министерство промышленности и торговли России опровергло сообщения об отказе от создания самолета Sukhoi Superjet на 75 мест. В пресс-службе ведомства заявили, что эта информация не соответствует действительности, и добавили, что соглашение о намерениях с S7 Group министерство рассматривает как перспективу развития программы авиастроения.

До этого председатель совета директоров и совладелец S7 Group Владислав Филев рассказал «Ведомостям», что во время совещания по развитию региональной авиации один из руководителей Минпромторга сообщил о решении не производить Sukhoi SuperJet на 75 мест. Объяснялось это тем, что на данную модель нет спроса.

Другой собеседник издания, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации, также подтвердил, что самолет разрабатываться не будет.

Предварительное соглашение о заказе SSJ-75 S7 Group заключила в апреле 2018 года, а поставки лайнеров были запланированы на 2022 год.