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Полицейские в Красноярске продавали информацию об умерших жителях

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В Свердловском районе Красноярска возбуждено дело в отношении двух полицейских, подозреваемых в получении взятки.

Согласно данным Следкома региона, в 2017 году директор организации в сфере ритуальных услуг предложил оперативному дежурному сообщать об умерших в районе людях и за это получать вознаграждение — от 1 до 2 тыс. рублей за один адрес в случае заключения договора о погребении.

В передаче сведений принимал участие также помощник оперативного дежурного. Таким образом, два сотрудника полиции незаконно получили около 60 тыс. рублей, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Фигуранты уголовного дела уволены из правоохранительных органов.

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