СМИ узнали о смерти двоюродной сестры Тимошенко

Двоюродная сестра лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко скончалась в Днепре. Из-за прощания с родственницей политик пропустила заседание Верховной рады.

Как сообщает «Московский комсомолец», умерла 47-летняя Татьяна Шарапова. Церемония прощания состоялась во вторник, 3 сентября, в Днепропетровском Национальном академическом музыкально-драматическом театре имени Тараса Шевченко.

Вместе с тем отмечается, что Тимошенко не видели на прощании, но присутствовала ее дочь Евгения.

Ранее во вторник депутат Верховной рады, член фракции «Батькивщина» Валентин Наливайченко рассказал, что в семье Юлии Тимошенко случилось горе, поэтому она не пришла на заседание парламента.