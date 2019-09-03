В Санкт-Петербурге загорелся дельфинарий

В петербургском дельфинарии произошел пожар. Как сообщили во вторник, 3 сентября, в Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу, возгорание возникло на чердаке трехэтажного здания.

«Происходило горение дощатой обрешетки вентиляционного канала на площади 2 кв. м. В 18:33 пожар ликвидирован», — рассказали в МЧС. Там уточнили, что сведений о пострадавших не поступало.

По данным «КП – Петербург», из здания эвакуировали работников дельфинария. Животные — дельфины, моржи и белухи — не пострадали. Посетителей в дельфинарии не было.

Ранее во вторник сообщалось о пожаре на ранчо в Ленинградской области. В ночь на понедельник, 2 сентября, огонь уничтожил конюшню и хозпостройки, погибли девять лошадей. Площадь возгорания составила почти 300 кв. м.