Прямой эфир

Рада направила законопроекты Зеленского на экспертизу в Конституционный суд

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховная рада направила на экспертизу в Конституционный суд Украины (КСУ) ряд законопроектов о внесении изменений в Конституцию страны, предложенных главой государства Владимиром Зеленским. Об этом говорится на сайте парламента во вторник, 3 сентября.

Раде время: украинский парламент включается в работу на президента
Владимир Зеленский готовится менять страну при поддержке лояльных депутатов

Направление на экспертизу в КСУ фактически означает начало процедуры внесения изменений в основной закон.

Так, в КСУ направлены инициативы о внесении изменений в ст. 76 (о сокращении числа депутатов с 450 до 300) и ст. 77 (о закреплении пропорциональной избирательной системы). Такое решение поддержали 258 парламентариев, против высказались 27 человек, еще 50 воздержались.

Также на экспертизу направлен законопроект об изменениях в ст. 93 о закреплении за гражданами страны права законодательной инициативы. «За» проголосовали 338 депутатов, «против» — 43 человека, еще четверо воздержались.

Изменения предлагалось ввести также в ст. 85 и 101, которые касаются уполномоченных лиц рады и оснований для досрочного прекращения полномочий нардепов. Направление их на экспертизу поддержали 298 депутатов, воздержались 18, «против» проголосовали 42 парламентариев.

Примечательно, что против направления документов в КСУ во время всех трех голосований выступали нардепы фракции партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» и фракции партии музыканта Святослава Вакарчука «Голос».

29 августа начала работать Верховная рада нового, девятого созыва. В тот же день пропрезидентская партия «Слуга народа» создала в парламенте однопартийную коалицию — фракция насчитывает 254 депутата, то есть большинство от конституционного состава рады. В августе в партии сообщили о подготовке 465 инициатив по внесению изменений в Конституцию.

Также 29 августа Зеленский внес проекты законов о внесении изменений в Конституцию. Все инициативы были определены им как неотложные, поэтому рассматриваются депутатами вне очереди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Политолог прокомментировал отмену депутатской неприкосновенности на Украине
В Киеве подрались депутаты рады нового и прошлого созывов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019