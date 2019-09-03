Прямой эфир

Трамп назвал мэра Лондона некомпетентным

0
Фото: REUTERS/Joshua Roberts
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп назвал мэра Лондона Садика Хана некомпетентным. Так американский лидер ответил в Twitter на высказывание Хана по поводу отмены его визита в Польшу. По словам лондонского мэра, Трамп не приехал в Варшаву, потому что «боролся с ураганом «Дориан» на поле для гольфа».

«Некомпетентный мэр Лондона Садик Хан озабочен тем, что я вчера быстро сыграл партию в гольф. Многие политики упражняются в этом часами и отсутствуют неделями. Я же прошелся по одному из моих полей (очень недорого). Президент Барак Обама полетел бы играть в гольф на Гавайи», — написал Трамп в блоге во вторник, 3 сентября.

Трамп посоветовал Хану уделить внимание борьбе с преступностью, которая в Лондоне «полностью вышла из-под контроля», так что «люди боятся ходить по улицам».

«Он ужасный, которому не следует вмешиваться в наши дела», — заключил Трамп.

2 сентября сообщалось, что Трамп после отмены поездки в Польшу отправился в гольф-клуб.

Об отмене визита американского лидера в Варшаву, где он должен был принять участие в мероприятиях по случаю годовщины начала Второй мировой войны, стало известно 30 августа. Причиной такого решения стало приближение к США урагана «Дориан».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп заявил о намерении посетить Польшу в ближайшее время
Трамп ввел чрезвычайное положение во Флориде из-за урагана «Дориан»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019