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Заявившего о пропаже жены сочинца обвинили в ее убийстве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Жителю Сочи, заявившему о пропаже жены, предъявлено обвинение в ее убийстве. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю во вторник, 3 сентября.

Мужчина обратился в правоохранительные органы 18 августа. По его словам, женщина ушла из дома и не вернулась за два дня до этого, говорится в сообщении. В ходе проверки следователи выяснили, что мужчина причастен к гибели жены.

По версии следствия, в ночь на 16 августа супруги находились на пляже в Хостинском районе и поссорились. По словам обвиняемого, женщина начала оскорбительно говорить о его родственниках и сообщила о намерении уехать в другой город. Во время конфликта он задушил супругу, положил тело в машину, отвез в безлюдное место и оставил там.

Тело погибшей было найдено в ночь на 1 сентября. Для выяснения причин смерти назначена экспертиза. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.

По информации РЕН ТВ, погибшую звали Светлана Баблидзе. Она была музработником детского сада, также у них с мужем Константином был семейный бизнес — он вел различные мероприятия, а она выступала на них в качестве певицы.

В августе челябинский депутат Азат Зарипов признался в убийстве жены. По его словам, вернувшись утром с рыбалки, он узнал о ее измене. В ходе ссоры женщина была застрелена из охотничьего ружья.

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