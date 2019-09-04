В пятницу 6 сентября состоится очередное заседание совета директоров Центробанка, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Большинство аналитиков и участников финансового рынка ждут ее снижения до 7% с нынешних 7,25%. На первый взгляд, основной причиной уменьшения этого показателя выступает замедляющаяся инфляция (около 4,5%). Однако у российского ЦБ есть и другие поводы понизить ключевую.

Угроза сползания мировой экономики в рецессию, развязанная Вашингтоном против Пекина торговая война и слабый рост ВВП стран еврозоны подталкивает мировые центробанки в сторону смягчения денежно-кредитной политики и вынуждает предоставлять рынкам очередные стимулирующие меры. Так, Народный банк Китая уже предпринял действия по реформированию ключевой процентной ставки, чтобы помочь снизить расходы по займам для своих компаний. А Минфин Германии дал понять, что ФРГ может предоставить порядка €50 млрд на поддержку экономики КНР в случае кризиса.

В настоящий момент с учетом таких показателей как уровень долга, счет текущих операций и внушительные золотовалютные резервы, Банк России мог бы смело перейти к более агрессивному снижению ключевой ставки. Однако в условиях санкций, введенных в 2014 году в отношении России странами Евросоюза и США, одна из важнейших задач для отечественного регулятора, помимо сдерживания инфляции, — поддержание привлекательности долгового рынка. И, как правильно на одном из заседаний отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина, только лишь снижение ключевой процентной ставки не сможет стать драйвером роста российской экономики.

Ко всему прочему уменьшение ключевой вряд ли значительно отразится на ставках по кредитам, а вот проценты по вкладам могут упасть. На мой взгляд, действующая экономическая модель содержит в себе две идущие рука об руку проблемы. Первая — это неоправданно заниженный курс национальной валюты. Вторая — сильная зависимость России от цен на нефть. Также полагаю, что правительству стоит принять во внимание, что доходы населения неуклонно снижаются в течение шести лет, и в текущих экономических реалиях рассчитывать на улучшение ситуации не приходится. Правда, следует сделать ремарку, что по итогам 2018-го доходы россиян всё-таки выросли на незначительные 0,1%. Но это увеличение было связано исключительно с пересмотренной Росстатом методикой расчета показателя. Без ее изменения доходы сократились на 0,2%.

Для исправления ситуации необходимо уйти от сырьевой модели экономики. Первые шаги в этом направлении уже делаются: создаются различные льготы для малого и среднего бизнеса, увеличивается несырьевой экспорт и т.д. Но очень важно на этом не останавливаться. В противном случае мы так и останемся заложниками ситуации, в которой падение нефтяных котировок на глобальных сырьевых биржах будет компенсироваться очередным снижением курса рубля. А поступающие доходы от многочисленных налогов, акцизов и сборов будут уходить в различные проекты.

На очередном заседании ЦБ РФ в пятницу регулятор вряд ли преподнесет сюрприз и скорее всего ожидаемо снизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 7% годовых. Акцент будет сделан на рисках инфляционного давления, которое может усилиться в будущем на фоне проводимой бюджетной политики и начала реализации инфраструктурных проектов. В свою очередь, на перспективу дальнейшей монетарной политики Банка России до конца 2019 года будут влиять шаги мировых центробанков и в первую очередь Федеральной резервной системы США. Соответственно, если в дальнейшем ФРС пойдет на снижение ставки, это подтолкнет ЦБ РФ на аналогичный шаг.

Что же касается изменения процентов по депозитам, то снижение ключевой ставки на 25 б.п. вряд ли приведет к чувствительному уменьшению банковских для бизнеса и населения. И уж точно не станет устойчивым трендом. На мой взгляд, нынешнее снижение ставок российским регулятором — это лишь часть общемировой тенденции. И для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Центробанку потребуются более стабильные условия на глобальных финансовых рынках.

Автор — финансовый аналитик

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