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Синоптики пообещали москвичам июльские грозы 4 сентября

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал прогноз для жителей Московского региона на среду, 4 сентября.

Синоптик сравнил погоду в первые дни сентября с температурами середины июля — «15–16 июля был точно такой же температурный фон ночью и днем».

В среду столбики термометров покажут +22…+24 градуса, в центре столицы и на юге области воздух прогреется до +25 градусов. Ближе к вечеру ожидается гроза, однако на улице будет по-прежнему тепло, пишет ТАСС.

В ночь на 4 сентября ожидается +12...+14 градусов с усилением ветра до 5–10 м/с. Как пишет «Газета.ру», из-за прогнозируемых осадков в столичном регионе введен «желтый» уровень опасности, который будет действовать до четверга.

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