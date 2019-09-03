Новые авиарейсы в Китай решили организовать в Якутии

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Якутии прошла встреча с делегацией из Китая. Участники обсудили финансовый лизинг самолетов и рост числа полетов.

Китайская компания «Один пояс, один путь» выразила готовность инвестировать в обновление и расширение авиапарка АК «Якутия». Одной из целей является введение новых рейсов до других крупных городов КНР. Для этого, отметила китайская делегация, необходимо приобретение и лизинг большого количества Boeing и других воздушных судов. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе минтранса республики.

Напомним, Якутия получит более 11 млрд рублей на реконструкцию трех аэропортов. Всего до 2024 года работы проведут в 15 воздушных гаванях. Наиболее масштабная реконструкция запланирована в Нерюнгри. Там восстановят взлетно-посадочную полосу и обновят инфраструктуру.