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Новые авиарейсы в Китай решили организовать в Якутии

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В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Якутии прошла встреча с делегацией из Китая. Участники обсудили финансовый лизинг самолетов и рост числа полетов.

Китайская компания «Один пояс, один путь» выразила готовность инвестировать в обновление и расширение авиапарка АК «Якутия». Одной из целей является введение новых рейсов до других крупных городов КНР. Для этого, отметила китайская делегация, необходимо приобретение и лизинг большого количества Boeing и других воздушных судов. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе минтранса республики.

Напомним, Якутия получит более 11 млрд рублей на реконструкцию трех аэропортов. Всего до 2024 года работы проведут в 15 воздушных гаванях. Наиболее масштабная реконструкция запланирована в Нерюнгри. Там восстановят взлетно-посадочную полосу и обновят инфраструктуру.

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