Шереметьево после инцидента с самолетами работает в штатном режиме

Московский аэропорт Шереметьево работает штатно после столкновения самолетов крыльями. Об этом «РИА Новости» во вторник, 3 августа, сообщил представитель пресс-службы воздушной гавани.

«Событие не отразилось на операционной деятельности Шереметьево. Аэропорт работает в штатном режиме», — пояснил собеседник агентства.

Комментируя инцидент, он пояснил, что в процессе буксировки самолет B-777 компании Royal Flight без пассажиров на борту задел крылом законцовку крыла судна авиакомпании «Аэрофлот» А330 с рейсом SU 202 Москва–Пекин.

«Буксировка производилась по рулежной дорожке за пределами взлетно-посадочной полосы», — объяснил представитель аэропорта и добавил, что на борту самолета «Аэрофлота» было 229 пассажиров. Никто из людей в результате происшествия не пострадал.

Ранее в этот же день сообщалось, что «Аэрофлот» отправит пассажиров рейса Москва–Пекин резервным бортом.