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В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25

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Штурмовик Су-25УБ Военно-космических сил России разбился на Ставрополье. Самолет потерпел крушение во время отработки фигуры высшего пилотажа, сообщает ТАСС во вторник, 3 сентября.

«При выполнении «мертвой петли» летчики не вывели самолет из пикирования и столкнулись с землей. Самолет вошел в землю на глубину до 3 м», — сообщил агентству источник в силовых структурах региона.

В самолете было двое пилотов, им удалось катапультироваться. На их поиски вылетел вертолет, спасатели обнаружили на земле два парашюта.

В Минобороны России подтвердили информацию о крушении самолета, уточнив, что полет выполнялся без боекомплекта. Также в ведомстве отметили, что на земле жертв и разрушений нет, так как инцидент произошел в безлюдной местности.

Военная прокуратура Южного военного округа начала проверку в связи с крушением штурмовика.

1 сентября сообщалось о крушении небольшого самолета на авиашоу в Канаде. Во время ярмарки в провинции Альберта два воздушных судна выполняли фигуры высшего пилотажа. Один из них упал за пределами площадки, где проходило мероприятие, пилот погиб.

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