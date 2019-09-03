В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25
Штурмовик Су-25УБ Военно-космических сил России разбился на Ставрополье. Самолет потерпел крушение во время отработки фигуры высшего пилотажа, сообщает ТАСС во вторник, 3 сентября.
«При выполнении «мертвой петли» летчики не вывели самолет из пикирования и столкнулись с землей. Самолет вошел в землю на глубину до 3 м», — сообщил агентству источник в силовых структурах региона.
В самолете было двое пилотов, им удалось катапультироваться. На их поиски вылетел вертолет, спасатели обнаружили на земле два парашюта.
В Минобороны России подтвердили информацию о крушении самолета, уточнив, что полет выполнялся без боекомплекта. Также в ведомстве отметили, что на земле жертв и разрушений нет, так как инцидент произошел в безлюдной местности.
Военная прокуратура Южного военного округа начала проверку в связи с крушением штурмовика.
1 сентября сообщалось о крушении небольшого самолета на авиашоу в Канаде. Во время ярмарки в провинции Альберта два воздушных судна выполняли фигуры высшего пилотажа. Один из них упал за пределами площадки, где проходило мероприятие, пилот погиб.