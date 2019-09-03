Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

Верховная рада одобрила законопроект о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины, касающуюся депутатской неприкосновенности. Документ в окончательном чтении был принят во вторник, 3 сентября, говорится на сайте парламента.

Законопроект поддержали 373 депутата, трое воздержались, «против» не высказался никто. Для одобрения документа было необходимо 300 голосов, пишет «Газета.ру».

После того, как президент Украины Владимир Зеленский подпишет документ, нардепы лишатся неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Таким образом, депутатов можно будет привлекать к уголовной ответственности, задерживать и арестовывать без согласия рады. Юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте они по-прежнему нести не будут, если только слова не были оскорблением или клеветой.

Еще до голосования Зеленский обратился к парламентариям с просьбой поддержать законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

«Я обращаюсь сейчас ко всем депутатам Верховной рады Украины, просто сделайте то, что вы обещали долгие годы людям, простым украинцам. Снятия неприкосновенности требуют сейчас 90% граждан Украины», — заявил Зеленский.

В первом чтении документ был одобрен 30 августа.

Инициатором изменений в основной закон был бывший украинский лидер Петр Порошенко. В конце 2017 года он предложил убрать из Конституции норму о том, что нардепам гарантируется неприкосновенность.

29 августа начала работать Верховная рада нового, девятого созыва. В тот же день пропрезидентская партия «Слуга народа» создала в парламенте однопартийную коалицию, а Зеленский внес проекты законов о внесении изменений в Конституцию. Как стало известно ранее в августе, партия готовит 465 инициатив по внесению изменений в основной закон страны.