В Польше рассказали об остатках «грязной» нефти из РФ на территории страны

На сегодняшний день на территории Польши всё еще остается около полумиллиона тонн загрязненной нефти, поступившей из России через нефтепровод «Дружба». Об этом во вторник, 3 сентября, рассказал зампредседателя правления польского оператора «Дружбы» PERN Рафал Миланд.

«Это нефть, которая не соответствует нормам. Ее около полумиллиона. Было около миллиона тонн», — приводит его слова «РИА Новости».

Миланд также подчеркнул, что полная очистка польской нефтетранспортной системы от загрязненной нефти займет до года.

Ухудшение качества нефти в трубопроводе «Дружба» было обнаружено Минском 19 апреля — показатель содержания органических хлоридов был превышен в десятки раз.

30 апреля белорусская сторона полностью прекратила прием сырья из России. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода первоначально стали шесть человек, потом их число выросло до 13. Следователи считают, что они организовали преступное сообщество и похитили сырье на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

По версии следствия, именно через узел учета сырья Самара–Унеча загрязненная хлорорганикой нефть попала в трубопровод «Дружба». Это привело к приостановке поставок сырья на белорусские НПЗ и в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что инцидент принес стране репутационные издержки и убытки. С начала августа ОАО «Гомельтранснефть Дружба» проверяет поступающую из России нефть.

30 августа в «Белнефтехиме» сообщили, что Россия компенсировала часть потерь из-за инцидента — стоимость 1,2 млн т загрязненной нефти, однако вопрос по возмещению потерь Мозырского НПЗ остается открытым. Москва и Минск находятся в постоянном диалоге по этой теме.