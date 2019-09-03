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В Польше рассказали об остатках «грязной» нефти из РФ на территории страны

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Фото: TASS/DPA/Patrick Pleul
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На сегодняшний день на территории Польши всё еще остается около полумиллиона тонн загрязненной нефти, поступившей из России через нефтепровод «Дружба». Об этом во вторник, 3 сентября, рассказал зампредседателя правления польского оператора «Дружбы» PERN Рафал Миланд.

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«Это нефть, которая не соответствует нормам. Ее около полумиллиона. Было около миллиона тонн», — приводит его слова «РИА Новости».

Миланд также подчеркнул, что полная очистка польской нефтетранспортной системы от загрязненной нефти займет до года.

Ухудшение качества нефти в трубопроводе «Дружба» было обнаружено Минском 19 апреля — показатель содержания органических хлоридов был превышен в десятки раз.

30 апреля белорусская сторона полностью прекратила прием сырья из России. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода первоначально стали шесть человек, потом их число выросло до 13. Следователи считают, что они организовали преступное сообщество и похитили сырье на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

По версии следствия, именно через узел учета сырья Самара–Унеча загрязненная хлорорганикой нефть попала в трубопровод «Дружба». Это привело к приостановке поставок сырья на белорусские НПЗ и в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что инцидент принес стране репутационные издержки и убытки. С начала августа ОАО «Гомельтранснефть Дружба» проверяет поступающую из России нефть.

30 августа в «Белнефтехиме» сообщили, что Россия компенсировала часть потерь из-за инцидента — стоимость 1,2 млн т загрязненной нефти, однако вопрос по возмещению потерь Мозырского НПЗ остается открытым. Москва и Минск находятся в постоянном диалоге по этой теме.

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