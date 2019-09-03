Двое жителей Оренбурга устроили поножовщину из-за спора о строительстве дома

Полицейские в Оренбурге задержали мужчину по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью. Об этом 3 сентября сообщается на сайте регионального УМВД России.

В правоохранительные органы сообщение о госпитализации мужчины с ножевыми ранениями поступило из больницы. В связи с этим полицейские задержали 36-летнего жителя Оренбурга по подозрению в причинении вреда здоровью.

По данным следователей, ранение пострадавший получил во время драки. Потерпевший и подозреваемый распивали алкоголь, когда беседа зашла о методах ремонта и строительства дома. Собеседники не сумели прийти к компромиссу, тогда подозреваемый решил напасть на оппонента с ножом, сообщает «Федеральное агентство новостей».