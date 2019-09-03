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Напоминания о правилах безопасности разместили на переходах в Ялте

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На нескольких десятках пешеходных переходов Ялты разместили напоминания об элементарных правилах безопасности. Об этом 3 сентября сообщает «Федеральное агентство новостей».

Предупреждающие надпись «Посмотри налево», «Возьми ребенка за руку», «Сними наушники» разместили на пешеходных переходах Большой Ялты волонтеры при поддержке городской администрации. Эти надписи должны напомнить горожанам об осторожном переходе через дорогу.

Отмечается, что места для нанесения граффити были выбраны «на основе анализа аварийности и загруженности дорог». Все они находятся вблизи образовательных учреждений.

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