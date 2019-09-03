Назван самый красивый гол в матчах РПЛ в августе

Гол форварда футбольного клуба «Оренбург» Джорджа Деспотовича в матче с грозненским «Ахматом» назвали самым красивым в августе. Об этом рассказали в пресс-службе Российской премьер-лиги (РПЛ) во вторник, 3 сентября.

Руководство лиги вручило индивидуальные премии футболистам и их тренерам за прошедший месяц. Деспотович получил приз, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Встреча четвертого тура РПЛ «Ахмат» — «Оренбург» прошла в Грозном 5 августа и завершилась счетом 2:1.

Отмечается, что в этом сезоне нападающий Деспотович также удостоился приза «Лучший игрок встречи» в матче против команды «Уфа».

Как отмечает RT, на звание лучшего гола августа также претендовали мячи Евгения Маркова («Рубин»–«Арсенал»), Гжегожа Крыховякя («Локомотив»–«Урал»), Александра Соболева («Урал» – «Крылья Советов»), Максимилиана Филиппа («Динамо»–«Локомотив»), Николая Димитрова («Урал»–«Сочи»), Александра Ломовицкого («Арсенал»–«Оренбург»), Юрия Жиркова («Спартак»–«Зенит»).

Ранее 3 сентября сообщалось, что сборная России по футболу провела тренировку в Новогорске.