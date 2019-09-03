Церковь ансамбля «Усадьбы «Караул» реставрируют под Тамбовом

В селе Караул Тамбовской области проходят реставрационные работы в Свято-Троицкой церкви. Она признана объектом культурного наследия федерального значения и входит в ансамбль «Усадьбы «Караул». В 1872 году там родился и жил нарком иностранных дел Георгий Чичерин.

Заказчик работ — «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Москвы. План работ обсудили на выездном совещании управления по госохране объектов культурного наследия Тамбовской области.

Как пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру», реконструкция самого комплекса продолжается с 2016 года. Также планируется отреставрировать семейный некрополь, который находится с южной стороны церкви.

На работы по воссозданию церкви выделили 29,8 млн рублей. На эти деньги расчистили территорию, укрепили и восстановили фундаменты. Кроме того, была отреставрирована и укреплена кирпичная кладка стен и цоколь пристройки. Вторую часть работ планируют завершить до конца 2019 года.