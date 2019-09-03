Прямой эфир

Церковь ансамбля «Усадьбы «Караул» реставрируют под Тамбовом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В селе Караул Тамбовской области проходят реставрационные работы в Свято-Троицкой церкви. Она признана объектом культурного наследия федерального значения и входит в ансамбль «Усадьбы «Караул». В 1872 году там родился и жил нарком иностранных дел Георгий Чичерин.

Заказчик работ — «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Москвы. План работ обсудили на выездном совещании управления по госохране объектов культурного наследия Тамбовской области.

Как пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру», реконструкция самого комплекса продолжается с 2016 года. Также планируется отреставрировать семейный некрополь, который находится с южной стороны церкви.

На работы по воссозданию церкви выделили 29,8 млн рублей. На эти деньги расчистили территорию, укрепили и восстановили фундаменты. Кроме того, была отреставрирована и укреплена кирпичная кладка стен и цоколь пристройки. Вторую часть работ планируют завершить до конца 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Предупреждения для пешеходов написали на перекрестках в Тамбове
Два долгостроя сдадут до конца 2019 года в Тамбове

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019