Сотни нарушений ПДД выявили в общественном транспорте Барнаула

В Барнауле за семь месяцев 2019 года сотрудники ГИБДД 87 раз проверяли общественный транспорт. Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции города.

Инспекторы проверили 366 автобусов и выявили 360 нарушений правил дорожного движения. Перевозчикам были выданы 67 представлений об устранении причин и условий нарушений ПДД, которые сопутствуют аварийности на дорогах, пишет altapress.ru.

По информации Госавтоинспекции, за семь месяцев в городе произошли 127 дорожных аварий с участием общественного транспорта. Два человека погибли, 162 получили различные травмы.

4 сентября в административном центре Алтайского края пройдет профилактическая акция «Автобус».