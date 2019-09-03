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Детсад в Нижнем Тагиле выплатит 100 тыс. рублей за перелом ноги у ребенка

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В Нижнем Тагиле суд обязал детский сад № 90 выплатить 100 тыс. рублей родителям ребенка, который сломал ногу во время занятий. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 25 февраля 2019 года во время занятий физкультурой. Во время упражнения ребенок 2014 года рождения упал на левый бок и получил травму ноги. Пострадавшего осмотрел закрепленный за медучреждением врач, «скорую» ему вызвали спустя два с половиной часа, пишет «ТагилСити.ру».

В больнице у малыша диагностировали закрытый винтообразный перелом большеберцовой кости левой голени со смещением. Потребовалась операция.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал детсад выплатить 100 тыс. рублей родителям пострадавшего в качестве компенсации морального вреда.

Ранее Орловский областной суд взыскал со школы Орла 175 тыс. рублей компенсации родителям первоклассницы. Девочка упала со шведской стенки на уроке физкультуры и получила травму.

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