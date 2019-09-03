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Подкинутый украинкой ребенок получил гражданство России

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Малыш-украинец, которого мать подкинула в подъезд одного из домов в подмосковном Щелково, получил российское гражданство. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщила в Instagram уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Наш Сережка, мой крестник из Щелково, получил гражданство России. Уже перефотографировались с правильным флагом! Он — полноценный гражданин нашего Подмосковья!» — написала детский омбудсмен.

По информации интернет-издания «Подмосковье сегодня», приемные родители оформили все необходимые документы и «выиграли суды по определению статуса ребенка».

Ребенок уже почти год живет в приемной семье. Мальчик называет приемных родителей мамой и папой.

Родители не планируют отдавать малыша в детский сад. Они считают, что социализация у него отлично пройдет и без дошкольного учреждения, поскольку в семье пятеро детей. При этом ребенок активно ходит в кружки — занимается рисованием и музыкой. Также он посещает логопеда и дефектолога, уточняет «Федеральное агентство новостей».

1,5-годовалого ребенка наши 14 октября в подъезде многоквартирного дома в Щелково. Его доставили в больницу, где медики провели осмотр. На теле мальчика не обнаружили никаких повреждений.

17 октября Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения ребенка.

Мать мальчика была объявлена в федеральный розыск, а позже обнаружена на Павелецком вокзале. Женщина оказалась гражданкой Украины. В начале 2019 года ее лишили родительских прав и взыскали с нее алименты в размере одной четвертой части всех видов заработка.

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