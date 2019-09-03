Предпринимателей оштрафуют за торговлю спиртным в День знаний в Саратове

Полиция выявила 12 фактов продажи спиртного в Саратове 2 сентября, когда в городе отмечали начало учебного года. Административные материалы переданы в суд.

По данным правоохранительных органов, запрет на продажу спиртного действовал в Саратове 2 сентября. Тем не менее в Ленинском районе было выявлено пять нарушений, в Заводском и Кировском районах — по два нарушения. Также по одному факту продажи алкоголя установлено в Октябрьском, Волжском и Фрунзенском районах. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

По всем случаям составлены протоколы об административном правонарушении. Материалы переданы в суд для принятия решения о штрафе.

В полиции также напоминают, что на территории Саратовской области круглосуточный запрет на продажу спиртного в сентябре действует в День знаний (1 или 2 сентября), а также в День трезвости (11 сентября).