Исторический праздник проведут в Пскове

Жители Пскова проведут праздник в память об обороне города от войск Стефана Батория. Мероприятие состоится 28 сентября.

Исторический праздник «Воевода Шуйский» затронет несколько площадок в Пскове. Мероприятие начнется с заупокойной литии в храме Рождества и Покрова Богородицы от Пролома. Далее на набережной реки Великой пройдут мастер-классы, дефиле исторического костюма, а также показательные выступления клубов исторической реконструкции. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

Праздник будет организован Псковским городском молодежным центром.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске отменят День виноградаря. Гости праздника смогут продегустировать 180 сортов местного винограда.